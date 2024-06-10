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Костюченко (Костюк) Василий Андреев

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Костюченко (Костюк) Андрей Павлов

Мать: Мария Никифорова

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костюченко Вера Симонова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна

Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Наталья Васильева

Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Татьяна Василиева

Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Домникия Васильева

Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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