Костюченко (Костюк) Василий Андреев
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костюченко Вера Симонова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна
Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Наталья Васильева
Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Татьяна Василиева
Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Домникия Васильева
Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Костюченко Вера Симонова
Смерть
Неизвестно