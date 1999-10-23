Сафронов Илья Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронов Илья Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1999

Отец: Сафронов Денис Анатольевич

Мать: не указана

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