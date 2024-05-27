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Гаврусь Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1980

Отец: Гаврусь Александр Иванович

Мать: Гаврусь (Залазаева) Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюжанина Дарья

Рождение ребёнка
23.07.2006

Сын: Гаврусь Владимир Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.01.2010

Сын: Гаврусь Савелий Евгеньевич

Мать ребёнка: Вьюжанина Дарья

Рождение ребёнка
13.04.2015

Сын: Гаврусь Севастьян Евгеньевич

Мать ребёнка: Вьюжанина Дарья

Рождение ребёнка
24.09.2023

Дочь: Гаврусь Карина Евгеньевна

Мать ребёнка: Вьюжанина Дарья

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