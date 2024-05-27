Гаврусь Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюжанина Дарья
Рождение ребёнка
23.07.2006
Сын: Гаврусь Владимир Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.01.2010
Сын: Гаврусь Савелий Евгеньевич
Мать ребёнка: Вьюжанина Дарья
Рождение ребёнка
13.04.2015
Сын: Гаврусь Севастьян Евгеньевич
Мать ребёнка: Вьюжанина Дарья
Рождение ребёнка
24.09.2023
Дочь: Гаврусь Карина Евгеньевна
Мать ребёнка: Вьюжанина Дарья