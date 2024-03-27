Акберова Марзия Габдрахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акберова Марзия Габдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акберов Насыр

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акберов Насыр

Смерть
Неизвестно
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