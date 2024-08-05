Сурков Юрий Игоревич
Место рожденияг.Москва
Дата рождения22.04.1986
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.2011
Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
11.10.2012
Дочь: Суркова Софья Юрьевна
Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
27.05.2019
Дочь: Суркова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
27.05.2019
Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна