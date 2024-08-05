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Сурков Юрий Игоревич

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

22.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1986

Отец: Сурков Игорь Анатольевич

Мать: Суркова (Паршина) Ольга Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
09.11.2011

Сын: Сурков Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
11.10.2012

Дочь: Суркова Софья Юрьевна

Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
27.05.2019

Дочь: Суркова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
27.05.2019

Сын: Сурков Даниил Юрьевич

Мать ребёнка: Суркова Татьяна Александровна

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