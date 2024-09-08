Ширшикова Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршикова Галина Павловна

Ширшикова Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшиков Антон Владимирович

Отец ребёнка: Ширшиков Владимир Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Ширшиков Владимир Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшиков Владимир Павлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.