Троицкая (Недумова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Николаева (Троицкая) Людмила Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Дочь: Соколова (Троицкая) Александра Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Сын: Троицкий Венедикт Венедиктович
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Дочь: (Троицкая) Анна Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Дочь: (Троицкая) Надежда Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Дочь: (Троицкая) Варвара Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Дочь: (Троицкая) Ольга Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Дочь: (Троицкая) Зинаида Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Сын: Троицкий Владимир Венедиктович
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич
Дочь: (Троицкая) Валентина Венедиктовна
Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич