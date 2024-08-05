Троицкая (Недумова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Недумова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1876

Дочь: Николаева (Троицкая) Людмила Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Соколова (Троицкая) Александра Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1879

Сын: Троицкий Венедикт Венедиктович

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1880

Дочь: (Троицкая) Анна Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1881

Дочь: (Троицкая) Надежда Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
05.10.1882

Дочь: (Троицкая) Варвара Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1884

Дочь: (Троицкая) Ольга Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
01.04.1886

Дочь: (Троицкая) Зинаида Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
08.04.1890

Сын: Троицкий Владимир Венедиктович

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1894

Дочь: (Троицкая) Валентина Венедиктовна

Отец ребёнка: Троицкий Венедикт Васильевич

Смерть
Неизвестно

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