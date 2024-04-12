Оглоблин Давид Андреевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Оглоблин Андрей Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1821
Сын: Оглоблин Василий Давидович
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Оглоблин Онисим Давидович
Мать ребёнка: Оглоблина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оглоблина Анна
Смерть
Неизвестно