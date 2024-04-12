Оглоблин Давид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Давид Андреевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Оглоблин Андрей Степанович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Оглоблин Василий Давидович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Оглоблин Онисим Давидович

Мать ребёнка: Оглоблина Анна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оглоблина Анна

Смерть
Неизвестно
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