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Витвицкий Корнилий Игнатьевич

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Место рождения

Писаревка (укр. Писарівка) — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области Украины

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Витвицкий Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Мария (Маруся) Корниловна

Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Нина Корниловна

Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Раиса Корниловна

Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витвицкий Афанасий (Фоня) Корнилович

Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Витвицкая Александра (Шура) Корниловна

Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Витвицкий Антон Корнилович

Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Бракосочетание
06.11.1905 ст.

Жена: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
16.01.1914

Дочь: Витвицкая Клавдия Корниловна

Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева

Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область

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