Витвицкий Корнилий Игнатьевич
Место рожденияПисаревка (укр. Писарівка) — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области Украины
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Витвицкий Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витвицкая Нина Корниловна
Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Витвицкая Раиса Корниловна
Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Витвицкий Антон Корнилович
Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева
Бракосочетание
06.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1914
Дочь: Витвицкая Клавдия Корниловна
Мать ребёнка: Витвицкая (Топалова) Пелагея (Паулина) Димитриева
Смерть
Неизвестно