Семендяева Матрена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1928
Дочь: Чупрунова Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Семендяев Андрей Григорьевич
Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно