Семендяева Матрена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семендяева Матрена Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1928

Дочь: Чупрунова Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Семендяев Андрей Григорьевич

Златоустовка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семендяев Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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