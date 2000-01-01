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Andres Johann Cornelius

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1721

Дата смерти

24.12.1724

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1721

Отец: Andres Cornelius

Мать: Andres Ида

Смерть
24.12.1724
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