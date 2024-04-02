Пресняков Тихон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Пресняков Семен
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пресняков Николай Тихонович
Мать ребёнка: Преснякова Анна Андреевна
с.Бессоновка, Пензенской области
Рождение ребёнка
10.09.1926
Дочь: Романова Наталья Тихоновна
Мать ребёнка: Преснякова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно