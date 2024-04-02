Пресняков Тихон Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков Тихон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пресняков Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пресняков Николай Тихонович

Мать ребёнка: Преснякова Анна Андреевна

с.Бессоновка, Пензенской области
Рождение ребёнка
10.09.1926

Дочь: Романова Наталья Тихоновна

Мать ребёнка: Преснякова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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