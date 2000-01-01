Питеркин Леонид Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Питеркин Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1965
Дочь: Симонова Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Питеркина Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
25.03.1968
Сын: Питеркин Вадим Леонидович
Мать ребёнка: Питеркина Валентина Николаевна