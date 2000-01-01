Питеркин Леонид Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питеркин Леонид Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Питеркин Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1965

Дочь: Симонова Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Питеркина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.1968

Сын: Питеркин Вадим Леонидович

Мать ребёнка: Питеркина Валентина Николаевна

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