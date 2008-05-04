Бурнашова Элина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашова Элина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.2008

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2008

Отец: Бурнашов Виталий

Мать: Бурнашова Арина

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