Лукерья Астафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Астафьева

Место рождения

391545 Timoshkino, Ryazanskaya oblast\' Russian Federation

Дата рождения

Около 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Бузлов Селивестр Макаров

Отец ребёнка: Бузлов Макар Тихонов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (??) Домна Макарова

Отец ребёнка: Бузлов Макар Тихонов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Бузлов Аким Макаров

Отец ребёнка: Бузлов Макар Тихонов

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