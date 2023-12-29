Лукерья Астафьева
Место рождения391545 Timoshkino, Ryazanskaya oblast\' Russian Federation
Дата рожденияОколо 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Бузлов Макар Тихонов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (??) Домна Макарова
Отец ребёнка: Бузлов Макар Тихонов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Бузлов Аким Макаров
Отец ребёнка: Бузлов Макар Тихонов