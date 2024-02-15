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Данилова Матрона Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1754 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1786 г.р.

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Данило Фадеев

Рождение ребёнка
1784

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Данило Фадеев

Рождение ребёнка
1786

Сын: Данилов Яков Данилов

Отец ребёнка: Данилов Данило Фадеев

Смерть
Неизвестно

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