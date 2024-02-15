Данилова Матрона Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Данило Фадеев
Рождение ребёнка
1786
Сын: Данилов Яков Данилов
Отец ребёнка: Данилов Данило Фадеев
Смерть
Неизвестно