Киберев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киберева Лидия Николпевна
Мать ребёнка: Кораблева Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киберев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кораблева Екатерина Павловна
Военная служба
Неизвестно
Морской офицер капитан-лейтенант. Служил в Эстонии.
Бракосочетание
1946
Демобилизация
После 1955
Прямо на корабле его разбил паралич.
Место жительства
1959
Лигово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1970