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Киберев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киберева Лидия Николпевна

Мать ребёнка: Кораблева Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киберев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кораблева Екатерина Павловна

Военная служба
Неизвестно
Морской офицер капитан-лейтенант. Служил в Эстонии.
Бракосочетание
1946

Жена: Кораблева Екатерина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Демобилизация
После 1955
Прямо на корабле его разбил паралич.
Место жительства
1959
Лигово, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1970
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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