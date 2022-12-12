Каргина Малика Хасьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина Малика Хасьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ХБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каргин Хасьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Юнус

Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.09.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Юнус

Октябрьское, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин Юнус

Октябрьское, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Юнус

Смерть
08.03.1944
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