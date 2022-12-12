Каргина Малика Хасьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каргин Хасьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Демино, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.09.1916
Рождение ребёнка
05.12.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каргин Юнус
Смерть
08.03.1944