Никифорова (Савинова) Наталья Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Савинова) Наталья Валерьевна

Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

21.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1964

Отец: Савинов Валерий Михайлович

Мать: Савинова Эльвира Яковлевна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.08.1987

Дочь: Полухина Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1990

Сын: Никифоров Артем Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1998

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович

Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Николай Иванович

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