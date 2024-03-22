Никифорова (Савинова) Наталья Валерьевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1964
Рождение ребёнка
06.08.1987
Дочь: Полухина Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1990
Сын: Никифоров Артем Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1998
Сын: Никифоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Николай Иванович
Иглино, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно