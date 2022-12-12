Юдин (Youdin) Лев (Lev) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин (Youdin) Лев (Lev)

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Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Youdin Вениамин (Benjamin)

Мать: Youdin Raisa ( Dreiza)

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Юдина (udin) Даниил (Daniil)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Altman Raisa

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Врач на одном из заводов
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
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