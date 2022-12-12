Юдин (Youdin) Лев (Lev)
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Youdin Вениамин (Benjamin)
Мать: Youdin Raisa ( Dreiza)
Рождение ребёнка
1917
Сын: Юдина (udin) Даниил (Daniil)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Altman Raisa
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Врач на одном из заводов
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва