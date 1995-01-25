Годовицина (Переборова) Вера Сергеевна 27.07.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Годовицина (Переборова) Вера Сергеевна

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Место рождения

Шуя, Шуя, Ивановская область

Дата рождения

27.07.1908

Дата смерти

25.01.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1908

Отец: Переборов Сергей Осипович

Мать: Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна

Шуя, Шуя, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Годовицын Николай Васильевич

Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Годовицын Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Степулло (Годовицына) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Годовицын Николай Васильевич

Смерть
25.01.1995
Шуя, Шуя, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Шуя, Шуя, Ивановская область
Похоронена рядом с матерью Ольгой Ксенофонтовной и дядей Иваном Ксенофонтовичем

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