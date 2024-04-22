Гостищева (Морозова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гостищева (Морозова) Елена

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Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1867

Дата смерти

22.06.1921

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Морозов Сидор

Мать: Морозова Феврония

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Гостищев Илья

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
старо-покровский собор
Рождение ребёнка
26.07.1892

Сын: Гостищев Пантелеймон

Отец ребёнка: Гостищев Илья

Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Шкурко Александра

Отец ребёнка: Гостищев Илья

Рождение ребёнка
02.03.1903

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Гостищев Илья

Рождение ребёнка
07.09.1911

Сын: Гостищев Иван

Отец ребёнка: Гостищев Илья

Упоминание
Неизвестно
Умершие дети 30.08.87-4.09.87 Матвей 9.01.90-28.06.90 Татьяна 11.05.00-4.07.00 Гликерия 7.01.01-14.06.01 Иван 9.09.88 Иоаким? 12.09.94 Никита?
Смерть
22.06.1921
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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