Гостищева (Морозова) Елена
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти22.06.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Морозов Сидор
Мать: Морозова Феврония
Бракосочетание
10.11.1885
Муж: Гостищев Илья
старо-покровский собор
Рождение ребёнка
26.07.1892
Сын: Гостищев Пантелеймон
Отец ребёнка: Гостищев Илья
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Шкурко Александра
Отец ребёнка: Гостищев Илья
Рождение ребёнка
02.03.1903
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Гостищев Илья
Рождение ребёнка
07.09.1911
Сын: Гостищев Иван
Отец ребёнка: Гостищев Илья
Упоминание
Неизвестно
Умершие дети 30.08.87-4.09.87 Матвей 9.01.90-28.06.90 Татьяна 11.05.00-4.07.00 Гликерия 7.01.01-14.06.01 Иван 9.09.88 Иоаким? 12.09.94 Никита?
Смерть
22.06.1921
От сердечного приступа | морская 10