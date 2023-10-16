Французова (Серебрякова) Мария Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1873
Дата смерти10.05.1945 или 30.05.1945
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1873
Рождение ребёнка
01.12.1899
Дочь: Яковлева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
09.12.1904
Дочь: Французова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич
Смерть
10.05.1945 или 30.05.1945
Рождение ребёнка
08.09.1997
Дочь: Сыромятникова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич