Французова (Серебрякова) Мария Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Французова (Серебрякова) Мария Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1873

Дата смерти

10.05.1945 или 30.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1873

Отец: Серебряков Вячеслав Павлович

Мать: Серебрякова Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
01.12.1899

Дочь: Яковлева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
09.12.1904

Дочь: Французова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

Смерть
10.05.1945 или 30.05.1945
Рождение ребёнка
08.09.1997

Дочь: Сыромятникова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Французов Андрей Андреевич

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