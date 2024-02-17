(Kalniņa) Marija — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kalniņa) Marija

Место рождения

Festen Klauge (Grostonas privātmuiža)

Дата рождения

07.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1874

Отец: Kalniņa ?

Мать: ?

Festen Klauge (Grostonas privātmuiža)
Смерть
Неизвестно
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