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(Kalniņa) Marija
(Kalniņa) Marija
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Древо
Место рождения
Festen Klauge (Grostonas privātmuiža)
Дата рождения
07.03.1874
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Kalniņa ?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1874
Отец:
Kalniņa ?
Мать:
?
Festen Klauge (Grostonas privātmuiža)
Смерть
Неизвестно
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