Мария Филаретова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Филаретова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1893

Дочь: Анна Никитина

Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич

Рождение ребёнка
22.01.1901

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич

Рождение ребёнка
22.10.1902

Сын: Андреев Александр Никитин

Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Андреев Филарет Никитин

Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Никита Андреевич

Смерть
Неизвестно
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