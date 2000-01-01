Мария Филаретова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1893
Дочь: Анна Никитина
Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
22.01.1901
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
22.10.1902
Сын: Андреев Александр Никитин
Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Андреев Никита Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно