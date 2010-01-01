Пономарёв Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Михайловна
Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична
Смерть
1983