Пономарёв Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёв Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Михайловна

Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Таисия Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарёва Таисия Ильинична

Смерть
1983
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