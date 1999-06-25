Соловьева Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1999

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1999

Отец: Соловьев Сергей Анатольевич

Мать: Соловьева Ольга

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