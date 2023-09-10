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Орнатский Ефим Васильевич

Место рождения

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1769

Жена: Орнатская Марфа Ивановна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Орнатская Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Орнатский Иван Ефимович

Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Орнатская Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Орнатская Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна

Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1782
Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Успенской Ухтомской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
1795
Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Второй дьячок Успенской Ухтомской церкви Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно
Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

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