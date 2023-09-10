Орнатский Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1769
Жена: Орнатская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Орнатская Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Орнатская Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Орнатская Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Орнатская Марфа Ивановна
Работа или профессия
1782
Пономарь Успенской Ухтомской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
1795
Второй дьячок Успенской Ухтомской церкви Вельского уезда.
Смерть
Неизвестно