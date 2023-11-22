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Смехнов Федор Осипович
Смехнов Федор Осипович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1655
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Смехнов Осип Игнатьевич
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655
Отец:
Смехнов Осип Игнатьевич
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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