Смехнов Федор Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смехнов Федор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1655

Отец: Смехнов Осип Игнатьевич

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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