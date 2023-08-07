Смирнов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Алексей
Мать: Пестимея
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Смирнова Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Кошкина Елизавета
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Смирнова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кошкина Елизавета
Рождение ребёнка
10.08.1927
Мать ребёнка: Кошкина Елизавета
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Смирнова Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Кошкина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кошкина Елизавета
Смерть
Неизвестно