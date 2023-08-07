Смирнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Пестимея

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Смирнова Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Кошкина Елизавета

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирнова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кошкина Елизавета

Рождение ребёнка
10.08.1927

Сын: Смирнов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Кошкина Елизавета

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Смирнова Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Кошкина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кошкина Елизавета

Смерть
Неизвестно
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