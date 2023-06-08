Белоус Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Отец: Белоус Яков Иванович
Мать: Белоус Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
24.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоус Анна Федоровна
Рождение ребёнка
22.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоус Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно