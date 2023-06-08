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Белоус Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: Белоус Яков Иванович

Мать: Белоус Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
24.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоус Анна Федоровна

Пески-Радьковские, Харківська область
Рождение ребёнка
22.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоус Анна Федоровна

Пески-Радьковские, Харківська область
Смерть
Неизвестно

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