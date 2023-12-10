Гусарова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Гусарова Зоя Павловна
Отец ребёнка: Гусаров Павел Емельянович
Рождение ребёнка
07.11.1931
Дочь: Гусарова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Гусаров Павел Емельянович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Гусаров Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Гусаров Павел Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1979