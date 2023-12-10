Гусарова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Гусарова Зоя Павловна

Отец ребёнка: Гусаров Павел Емельянович

Рождение ребёнка
07.11.1931

Дочь: Гусарова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Гусаров Павел Емельянович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Гусаров Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Гусаров Павел Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусаров Павел Емельянович

Смерть
1979
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