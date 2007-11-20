Гуфайзен Леонид Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуфайзен Леонид Феоктистович

Гуфайзен Леонид Феоктистович

Место рождения

Турунтаево

Дата рождения

06.08.1955

Дата смерти

20.11.2007

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1955

Отец: Гуфайзин Феоктист Леонидович

Мать: Гуфайзен (Дружинина) Галина

Рождение ребёнка
09.08.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2007
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.