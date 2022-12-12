Потяркин Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти22.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
?.03.1930
вступили в колхоз "Обновление" похоз.книги 1935г
Место жительства
1934
похозяйственные книги 1935г ГААО
Рождение ребёнка
1936
Сын: Потяркин Эдуард Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Елизавета Кузьминична
Рождение ребёнка
1938
Сын: Потяркин Адольф Александрович
Мать ребёнка: Потяркина Елизавета Кузьминична
Военная служба
?.06.1942
Ленинградская обл., Красносельский р-н, д. Старо-Паново, восточнее, 2 км. сайт Память народа
Бракосочетание
Неизвестно
в брак вступили однофамильцы Потяркины!
Смерть
22.07.1942
Ленинградская обл., Красносельский р-н, д. Старо-Паново, восточнее, 2 км. сайт Память народа