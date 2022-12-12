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Потяркин Александр Антонович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

22.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
?.03.1930
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
вступили в колхоз "Обновление" похоз.книги 1935г
Место жительства
1934
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственные книги 1935г ГААО
Рождение ребёнка
1936

Сын: Потяркин Эдуард Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Елизавета Кузьминична

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Потяркин Адольф Александрович

Мать ребёнка: Потяркина Елизавета Кузьминична

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
?.06.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинградская обл., Красносельский р-н, д. Старо-Паново, восточнее, 2 км. сайт Память народа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Елизавета Кузьминична

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
в брак вступили однофамильцы Потяркины!
Смерть
22.07.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Ленинградская обл., Красносельский р-н, д. Старо-Паново, восточнее, 2 км. сайт Память народа
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