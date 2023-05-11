Хохлов Петр Акимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хохлов Петр Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

УИ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хохлов Маларий Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Восприемник
22.01.1908
Ксении Антоновны Полевой
Восприемник
22.01.1908
Ксении Антоновны Полевой
Смерть
Неизвестно

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