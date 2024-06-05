Симонов Владимир Геннадьевич 17.07.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Симонов Владимир Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958

Отец: Симонов Геннадий Дмитриевич

Мать: Симонова (Вандрай) Амалия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова (Волокитина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
19.02.2013

Дочь: Симонова Таисия Владимировна

Мать ребёнка: Симонова (Волокитина) Наталья Александровна

Рождение ребёнка
29.01.2016

Дочь: Симонова Василиса Владимировна

Мать ребёнка: Симонова (Волокитина) Наталья Александровна

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