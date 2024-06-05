Симонов Владимир Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.2013
Дочь: Симонова Таисия Владимировна
Мать ребёнка: Симонова (Волокитина) Наталья Александровна
Рождение ребёнка
29.01.2016
Дочь: Симонова Василиса Владимировна
Мать ребёнка: Симонова (Волокитина) Наталья Александровна