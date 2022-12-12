Фахрутдинова Зугра Мифтахутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинова Зугра Мифтахутдиновна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

21.07.1906

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1906

Отец: Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович

Мать: Фахрутдинова Гайникамал

Пермь, Пермский, Пермский край
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