Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Фахрутдинова Зугра Мифтахутдиновна
Фахрутдинова Зугра Мифтахутдиновна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
21.07.1906
Пол
Женский
Отец
Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович
1878 г.р.
Мать
Фахрутдинова Гайникамал
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1906
Отец:
Фахрутдинов Мифтахутдин Фахрутдинович
Мать:
Фахрутдинова Гайникамал
Пермь
, Пермский, Пермский край
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия