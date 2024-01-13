Неронская (Пархомчик) Елена Петровна
Место рожденияПуховичи, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения09.01.1907
Дата смерти06.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неронский Антон
Пуховичи, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.09.1937
Сын: Неронский Эдуард Антонович
Отец ребёнка: Неронский Антон
Пуховичи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неронский Антон
Смерть
06.12.1993
Минск, Беларусь