Неронская (Пархомчик) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронская (Пархомчик) Елена Петровна

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Место рождения

Пуховичи, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

09.01.1907

Дата смерти

06.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Пуховичи, Российская империя (Минская губерния)
Рождение ребёнка
11.03.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неронский Антон

Пуховичи, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
11.09.1937

Сын: Неронский Эдуард Антонович

Отец ребёнка: Неронский Антон

Пуховичи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронский Антон

Смерть
06.12.1993
Минск, Беларусь
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