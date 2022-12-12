Самылов Селиверст Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1689 ст.
Дата смертиОколо 1741 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689 ст.
Отец: Самылов Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Сын: Самылов Фёдор Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.
Сын: Самылов Максим Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Сын: Самылов Яков Селиверстович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1741 ст.