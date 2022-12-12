Самылов Селиверст Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылов Селиверст Иванович

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Место рождения

Загоски, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1689 ст.

Дата смерти

Около 1741 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1665 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1689 ст.

Отец: Самылов Иван Фёдорович

Мать: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Самылов Фёдор Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Сын: Самылов Максим Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Самылов Яков Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Загоски, город Киров, Кировская область
Смерть
Около 1741 ст.
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