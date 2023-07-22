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Трубачев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения высислена исходя из записи о рождении ребенка в 1893 году
Рождение ребёнка
1891

Сын: Трубачев Павлин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Трубачев Афиноген Иванович

Мать ребёнка: не указана

Д. Березовская
Восприемник
05.04.1893
Поручииель на свадьбе Федора Ефимьевича Трубачева Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
02.05.1904

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Трубачева Елена Кирилловна

Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Трубачева Елена Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубачева Елена Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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