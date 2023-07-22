Трубачев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Дата рождения высислена исходя из записи о рождении ребенка в 1893 году
Рождение ребёнка
1891
Рождение ребёнка
28.03.1893
Сын: Трубачев Афиноген Иванович
Д. Березовская
Восприемник
05.04.1893
Поручииель на свадьбе Федора Ефимьевича Трубачева Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
02.05.1904
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Трубачева Елена Кирилловна
Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Трубачева Елена Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно