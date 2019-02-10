Кузнецова (Никитина) Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1918
Дата смерти10.02.2019
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918
Отец: Никитин Егор Петрович
Мать: Катерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арсеньева (Кузнецова) Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неизвестно Федор
Рождение ребёнка
22.12.1948
Дочь: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Неизвестно Федор
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.02.2019