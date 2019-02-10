Кузнецова (Никитина) Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Никитина) Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1918

Дата смерти

10.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1918

Отец: Никитин Егор Петрович

Мать: Катерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арсеньева (Кузнецова) Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестно Федор

Рождение ребёнка
22.12.1948

Дочь: Кудряшова (Кузнецова) Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Неизвестно Федор

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.02.2019

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