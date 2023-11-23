Розова Анна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Николай Гавриилов
Мать: Анна Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов
Рождение ребёнка
06.04.1846
Дочь: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева
Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов
Рождение ребёнка
10.05.1850
Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов
Смерть
Неизвестно