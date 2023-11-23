Розова Анна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова Анна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Николай Гавриилов

Мать: Анна Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Арсений Иоаннов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Розов Алексей Арсеньев

Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов

Рождение ребёнка
06.04.1846

Дочь: Всехсвятская (Розова) Александра Арсеньева

Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов

Рождение ребёнка
10.05.1850

Сын: Розов Иван Арсеньевич

Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов

Рождение ребёнка
1855

Сын: Розов Петр Арсеньевич

Отец ребёнка: Розов Арсений Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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