Федоров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Иван

Мать: Федорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорова Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Зинаида

Развод
Неизвестно

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно
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