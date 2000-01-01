Савицкая Елена Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Корнатовская Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Савицкий Игнат
по нашим расчетам 1850
Рождение ребёнка
16.03.1850
Сын: Савицкий Олимпий Игнатьевич
Отец ребёнка: Савицкий Игнат
Łosinka
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савицкий Феликс Игнатьевич
Отец ребёнка: Савицкий Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высоцкая Паулина Игнатьевна
Отец ребёнка: Савицкий Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каролина Игнатьевна
Отец ребёнка: Савицкий Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савицкий Юлиан Игнатьевич
Отец ребёнка: Савицкий Игнат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савицкий Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савицкий Игнат
Смерть
1881