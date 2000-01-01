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Савицкая Елена Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Корнатовская Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Савицкий Игнат

по нашим расчетам 1850
Рождение ребёнка
16.03.1850

Сын: Савицкий Олимпий Игнатьевич

Отец ребёнка: Савицкий Игнат

Łosinka
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Феликс Игнатьевич

Отец ребёнка: Савицкий Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высоцкая Паулина Игнатьевна

Отец ребёнка: Савицкий Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каролина Игнатьевна

Отец ребёнка: Савицкий Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Юлиан Игнатьевич

Отец ребёнка: Савицкий Игнат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савицкий Ян Игнатьевич

Отец ребёнка: Савицкий Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савицкий Игнат

Смерть
1881
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