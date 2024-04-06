Бающева (Турчина) Татиана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бающева (Турчина) Татиана Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.07.1895 ст.

Муж: Фельчаков Панкрат/Панкратий Иларионович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Для каждого из супругов это 2 брак. Поручители жениха: Казачков Митрофан Касьмич (с. Бобровка), Косолапов Агап Филиппович (с. Бобровка); Поручители невесты: Полянин Трофим Григорьевич (с. Бобровка)... Показать все
Смерть
Неизвестно

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