Бающева (Турчина) Татиана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.07.1895 ст.
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Для каждого из супругов это 2 брак. Поручители жениха: Казачков Митрофан Касьмич (с. Бобровка), Косолапов Агап Филиппович (с. Бобровка); Поручители невесты: Полянин Трофим Григорьевич (с. Бобровка)... Показать все
Смерть
Неизвестно