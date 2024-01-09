Клейменова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейменова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клейменов Николай Иванович

Мать: Клейменова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Мария Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр

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