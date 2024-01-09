Клейменова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клейменов Николай Иванович
Мать: Клейменова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Мария Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Александр