Березин Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1926
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926
Бракосочетание
Около 1948
Рождение ребёнка
21.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина (Андреева) Ирина Семеновна
Твердыш, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1987
Карпинск, Карпинск, Свердловская область