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Березин Михаил Алексеевич

Место рождения

Иковка, Кетовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

10.03.1926

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926

Отец: Березин Алексей Николаевич

Мать: Березина Варвара Дмитриевна

Иковка, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Около 1948

Жена: Березина (Андреева) Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
21.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина (Андреева) Ирина Семеновна

Твердыш, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1987
Карпинск, Карпинск, Свердловская область

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