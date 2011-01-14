Панкратова (Суханова) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1926
Дата смерти14.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926
Отец: Суханов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Николай Иванович
Смерть
14.01.2011
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область