Панкратова (Суханова) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Суханова) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1926

Дата смерти

14.01.2011

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1926

Отец: Суханов Иван Иванович

Мать: Суханова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Николай Иванович

Смерть
14.01.2011
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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