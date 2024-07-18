(Нискоблинова) Агафия Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти26.12.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Нискоблинов Николай Никитин
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Сын: Нискоблинов Устин Никитин
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Дочь: (Нискоблинова) София Никитина
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Сын: Нискоблинов Максим Никитин
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Дочь: (Нискоблинова) Дария Никитина
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Дочь: (Нискоблинова) Акилина Никитина
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Дочь: (Нискоблинова) Анна Никитина
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Сын: Нискоблинов Иоанн Никитин
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров
Сын: Нискоблинов Андрей Никитин
Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров