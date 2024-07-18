(Нискоблинова) Агафия Михаилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нискоблинова) Агафия Михаилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

26.12.1895

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нискоблинов Николай Никитин

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
1872

Сын: Нискоблинов Устин Никитин

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
До 1875

Дочь: (Нискоблинова) София Никитина

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Нискоблинов Максим Никитин

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
20.07.1879

Сын: Нискоблинов Илья Никитин

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
1880

Сын: Нискоблинов Иван Никитич

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
17.03.1885

Дочь: (Нискоблинова) Дария Никитина

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
07.06.1887

Дочь: (Нискоблинова) Акилина Никитина

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
24.12.1889

Дочь: (Нискоблинова) Анна Никитина

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
18.04.1892

Сын: Нискоблинов Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Рождение ребёнка
17.08.1893

Сын: Нискоблинов Андрей Никитин

Отец ребёнка: Нискоблинов Никит Егоров

Смерть
26.12.1895

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