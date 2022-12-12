Миронова (Неганова) Галина Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

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Место рождения

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.02.1927

Дата смерти

24.06.1993

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927

Отец: Неганов Поликарп Петрович

Мать: Неганова Агния Ильинична

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1950

Муж: Миронов Василий Михайлович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович

Смерть
24.06.1993
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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