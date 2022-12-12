Миронова (Неганова) Галина Поликарповна
Место рождения
Дата рождения23.02.1927
Дата смерти24.06.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927
Бракосочетание
19.01.1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Миронов Василий Михайлович
Смерть
24.06.1993